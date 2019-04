StuttgartEs regnet, aber das stört Éva Ádám nicht. Natürlich kommt die Frau mit dem Rad zum Termin in die Tübinger Straße – und sieht sich dabei gleich mit einem Problemfeld im Stuttgarter Radverkehr konfrontiert. Trotz Mistwetter ist gerade noch ein Stellplatz unter der Paulinenbrücke für ihr Velo frei. „Auch daran sollten wir arbeiten“, sagt die gebürtige Ungarin und kettet ihr Fahrrad an den Metallbügel. Die Verkehrsplanerin ist seit dem 1. Januar Stuttgarts neue Fahrradbeauftragte. Die Nachfolgerin von Claus Köhnlein hat zuvor in der Schweiz in Bern und Solothurn und bis Ende 2018 in Leonberg an der Entwicklung des urbanen Radverkehrs