Stuttgart - In der Landeshauptstadt wurden im vergangenen Jahr so viele Tempoverstöße verzeichnet wie nie zuvor. Weil es immer mehr Radarfallen in der Stadt gibt, werden folglich immer mehr Überschreitungen registriert. Allein die beiden neuen Messsäulen am Schattenring erwischten mehr als 80 000 Fahrzeuge.

Es ist stets dasselbe. Sobald in Stuttgart ein neuer Blitzer installiert wird, tappen die Autofahrer in den folgenden Wochen und Monaten massenhaft in die Geschwindigkeitsfalle. Ein bis zwei Jahre dauere es erfahrungsgemäß, bis eine neue Kontrollstelle der Mehrheit der