Stuttgart-Nord (pol)Ein 12 Jahre alter Junge hat am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Türlenstraße offenbar mit einer Steinschleuder herumgeschossen und dadurch zumindest ein Auto beschädigt.Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 12-Jährige hatte mutmaßlich aufgrund eines abzusitzenden Hausarrests Langeweile und schoss wohl mit der Steinschleuder aus seinem Zimmerfenster. Dabei traf er offenbar ein Auto. Alarmierte Polizeibeamte stellten den mutmaßlichen Verursacher schnell fest und nahmen Kontakt mit der 31 Jahre alten Mutter auf. Abgesehen von den üblichen polizeilichen Maßnahmen und den drohenden Schadensersatzansprüchen musste der Knabe ein ermahnendes Gespräch über sich ergehen lassen. Zeugen und weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.