Stuttgart Stuttgart Sie gilt als Grande Dame des deutschen Schlagers, nennt sich selbst aber „schrille Alte“. Mary Roos, mittlerweile 70 Jahre alt, aber noch immer voller Energie und Humor. Das wird beim Gespräch an der Hotelbar schnell deutlich. Die Beschreibungen und Beiträge, die über sie zu lesen und sehen sind, zeichnen ein überaus positives Bild. Freunde („ich war als Jugendlicher in sie verliebt“) und Kollegen („ich habe sie in einer Talkshow gesehen – supernatürlich und offen“) schwärmen ebenfalls. Mary Roos lacht, als sie das hört und als sie am Ende des kurzweiligen, offenen Gespräches fragt: „Und was ist Ihr Eindruck?“ bleibt nichts