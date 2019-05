StuttgartDarf man Insidern glauben, muss die Stuttgarter IHK einst eine Art Hort des Friedens gewesen sein. Sitzungen der Vollversammlung, also des Parlaments der regionalen Wirtschaft mit seinen gewählten Vertretern, verliefen meist in völliger Harmonie. Doch seit ein paar Jahren ist das vorbei. Seither sitzen Vertreter der sogenannten Kaktus-Initiative mit in diesem und in anderen Gremien. Seither werden Sitzungen aus Protest verlassen, Anträge nicht zugelassen und reihenweise Klagen gegen die IHK eingereicht.

176 000 Mitglieder aus der Region hat die Stuttgarter IHK. Der Großteil davon sind Kleinunternehmen – und die sind nicht immer wild auf