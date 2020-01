Stuttgart/LudwigsburgDie Vertreter der kammerkritischen Kaktus-Gruppe nehmen, wie so häufig, kein Blatt vor den Mund. „Man will uns mundtot machen“, klagt Peter Schweizer, ein Werbeunternehmer aus Ludwigsburg. Die Stuttgarter Feinkosthändlerin Martina Ueberschaar spricht von „feudalistischem Treiben“. Der Grund der Attacken ist eine Klage auf Unterlassung gegen Peter Schweizer, angestrengt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, vertreten durch den Geschäftsführer Johannes Schmalzl. Bei Zuwiderhandlung soll ein Ordnungsgeld von 250 000 Euro fällig werden. Am 23. Januar treffen sich die beiden Seiten vor dem Landgericht in Stuttgart