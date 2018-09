Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Gewerkschaft IG Metall hat in der Tarifrunde für die rund 40 000 Beschäftigten in der Metallbau- und Feinwerktechnik sechs Prozent mehr Geld gefordert. IG-Metall-Verhandlungsführer Walter Beraus begründete die Forderung am Montag in Stuttgart mit der guten wirtschaftlichen Lage im Handwerk. Die Vergütung der Auszubildenden soll überproportional angehoben werden. Das sei notwendig, damit die Branche für den Nachwuchs attraktiv bleibe, sagte Beraus. Vom Unternehmerverband Metall gab es zunächst keine Reaktion auf die Forderung. Die Tarifkommission der Arbeitgeber tagt erst am 10. Oktober.

Die Tarifverhandlungen selbst beginnen dann am 25. Oktober. Die Entgelte in der Branche waren zuletzt Anfang des Jahres um 3,3 Prozent gestiegen. Der aktuelle Tarifvertrag läuft im Oktober aus.