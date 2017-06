Hundeführerschein gefordert

Tiere bestanden 2016 Verhaltensprüfung – Halter in Pflicht

Stuttgart – Im Kreis Sigmaringen ist am Mittwoch eine 72-jährige Frau auf tragische Weise ums Leben gekommen: Sie wurde von einem Hirtenhund totgebissen. Die Bestürzung ist groß, Maßnahmen werden gefordert. Unter anderem schlägt die Tierschutzorganisation Peta vor, einen Hundeführerschein einzuführen. Auch im Stuttgarter Rathaus nimmt man in erster Linie die Halter in die Pflicht. Ordnungsbürgermeister Martin Schairer ist jedoch überzeugt, dass das System sich bewährt habe. "Es ist gut und verlässlich.“