Stuttgart – Ältere Menschen sind nach wie vor ein beliebtes Ziel von Trickbetrügern. Der Enkel, der in Geldnot ist, hat sich wohl abgenutzt. Mittlerweile geben die Banden vor, Polizisten zu sein, die das Hab und Gut zur Sicherheit der Senioren abholen. Alleine in diesem Jahr beläuft sich der entstandene Schaden in Stuttgart auf 150 000 Euro. Die echten Beamten schlagen daher Alarm und wollen mit einer Präventionskampagne auf die Gefahren hinweisen.

Von Sebastian Steegmüller

Das größte Problem der Ermittler ist die Vorgehensweise. Zunächst suchen sich die Hintermänner, die meist in unerreichbaren Callcentern in der Türkei sitzen, aus Telefonbüchern