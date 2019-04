StuttgartVertreter von Stadt und Land haben am Montag auf der Straßenbaustelle entlang der Schadstoff-Messstelle Am Neckartor zwei gute Nachrichten verkündet. Die erste: Die rund um die Uhr andauernden Bauarbeiten sollen bereits am Mittwoch abgeschlossen sein. „Wir werden einen Tag früher fertig als geplant“, sagt Wolfgang Schanz, Leiter des städtischen Tiefbauamts. Die guten Wetterbedingungen spielen den Bauarbeitern in die Hände, Abfräsen des alten und Aufbringen des neuen Belags gehen routiniert voran.

Die zweite gute Nachricht trugen die Beteiligten in unterschiedlicher Intensität vor. Auf den neuen, noch heißen Straßenbelag werden feine