StuttgartDer Countdown läuft. Vom 1. Juli an wird die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) mit den Fluggesellschaften nach einer neuen Entgeltordnung abrechnen. Das Starten und das Landen von vergleichsweise lauten Flugzeugen verteuern sich schlagartig. Der Einsatz von leiseren Maschinen wird belohnt. Dafür erntet die FSG zwar Lob, aber andere Elemente der neuen Ordnung werden von der Schutzgemeinschaft Filder kritisiert. Teurer wird es auch im Fall des Flugzeugs, das die FSG-Chefin Arina Freitag als „Brot-und-Butter-Flieger“ in Stuttgart bezeichnet: den Airbus 320 in der gängigen Version. Darauf entfällt etwa ein Viertel der knapp 140 000 Flugbewegungen pro