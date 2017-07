Von Andrea Eisenmann





Stuttgart - Wer im kommenden Jahr mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss dafür tiefer in die Tasche greifen. Zumindest sieht dies eine Vorlage vor, über die der Aufsichtsrat des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) Ende des Monats entscheiden wird. Allerdings soll die Steigerung möglichst gering ausfallen.

Dass Fahrpreiserhöhungen bei den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs auf wenig Gegenliebe stoßen, ist kein Geheimnis. Hinzu kommt der Unmut vieler Fahrgäste in den vergangenen Monaten über die Verspätungs-Misere bei den S-Bahnen. Die „Marschrichtung“ lautet deshalb, den Preisanstieg ab dem 1. Januar 2018 in einem moderaten Rahmen vorzunehmen. Und so liegt die angestrebte Erhöhung der Ticketpreise mit durchschnittlich 1,9 Prozent unter der „Zwei-Prozent-Latte“, die in früheren Jahren häufig gerissen wurde - und auch unter den ursprünglichen Forderungen der DB Regio und der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Am 25. Juli wird der VVS-Aufsichtsrat über die Änderungen entscheiden, die geschätzte Mehreinnahmen von 9,5 Millionen Euro in die Kasse spülen dürften. Dass an den Vorschlägen noch größere Korrekturen vorgenommen werden, war bisher die Ausnahme.

Familien mit Kindern, die nur gelegentlich in der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dürften sich über die Preisentwicklung nicht erfreut zeigen. So soll das Einzelticket für Kinder 1,30 Euro statt 1,20 Euro (plus 8,3 Prozent) kosten. Wer drei Zonen fährt, muss ebenfalls einen Aufschlag von 10 Cent (2,10 Euro statt 2 Euro) hinnehmen. Dass man damit die Kunden von morgen verstimmt, befürchtet das Verkehrsunternehmen nicht. Vier Jahre lang sei der Preis für das Kinderticket für eine Zone nicht erhöht worden, betont eine VVS-Sprecherin. Und: „Es ist davon auszugehen, dass dieser Preis dann wieder einige Zeit bestehen bleibt.“

Zudem seien die meisten Schüler mit dem Scool-Abo unterwegs, mit dem sie im gesamten Netz fahren können. Familien nutzen bei Ausflügen hingegen vornehmlich das Gruppen-Tagesticket. „Das Einzelticket für Kinder wird nur selten in Anspruch genommen.“ Über der durchschnittlichen Erhöhung von 1,9 Prozent liegt auch der Preisaufschlag für das Kurzstrecken-Ticket. Dieses war bei seiner Einführung mit einem Symbolpreis von einem Euro beworben worden. Statt wie bisher 1,30 Euro müssen ab dem 1. Januar 2018 1,40 Euro in den Automat gesteckt werden.

Dass ein Tarif nicht um fünf Cent erhöht werde, begründet die VVS-Sprecherin damit, dass im Bus keine „krummen Beträge“ kassiert werden könnten. Dies würde den Aufenthalt an den Haltestellen deutlich erhöhen. Vor ein paar Jahren wurde im VVS ein entsprechender Beschluss gefällt.

Für die Besitzer des 9-Uhr-Umwelttickets gibt es indes gute Nachrichten: Dessen Preis soll gesenkt werden, um das Angebot attraktiver zu gestalten. Ab dem kommenden Jahr fallen bei einer Zone monatlich statt 52,30 Euro dann 51,50 Euro an. Bei zwei Zonen sinkt der monatliche Preis von 67,60 Euro auf 66,60 Euro. Mit diesem Schritt hofft man, die bisweilen proppenvollen Busse und Bahnen in den morgendlichen Hauptverkehrszeiten zu entlasten. Als „Adressaten“ gelten unter anderem Berufsgruppen, die die Wahlfreiheit haben, nach 9 Uhr zu fahren - etwa Beschäftigte im Einzelhandel oder in der Kreativbranche. Um wie viele Personen es sich handelt, sei schwierig abzuschätzen, heißt es von Seiten des VVS.

Neue Regelungen gibt es für das Feinstaubticket. An Alarmtagen waren Fahrgäste bisher mit einem Kinderfahrschein unterwegs, Einzel- und Viererfahrscheine somit um die Hälfte billiger. Künftig soll es günstigere Tagestickets geben: Erwachsene können zwei Zonen für fünf Euro statt für 6,90 Euro lösen. Wer bis zu vier Zonen unterwegs ist, zahlt für ein „Luftreinhalteticket“ 8,40 statt 11 Euro.