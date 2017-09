Anzeige

Stuttgart (red) - Bundesweit lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent, ein Wert, der in Stuttgart in 18 von 23 Stadtteilen übertroffen wurde. Zehnmal wurde sogar die 80-Prozent-Marke geknackt. Die meisten Wahlberechtigten schritten in Degerloch zur Urne. Ein Wert von satten 86,1 Prozent wurde dort erreicht. Dicht auf den Fersen liegen Sillenbuch mit 85 und Vaihingen mit 83,7 Prozent. Das Schlusslicht stellt Zuffenhausen mit einer Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent dar. In Mühlhausen füllten 72,9 Prozent der Wahlberechtigten ihren Stimmzettel aus, in Münster 73,9. Auch in Bad Cannstatt nutzte etwas mehr als ein Viertel die Chance zur Stimmabgabe nicht.