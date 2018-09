StuttgartNiemanden scheint es in der Stadtverwaltung sonderlich aufzuschrecken, dass erstmals die Zahl der Studienbewerber in Stuttgart zum Wintersemester deutlich geschrumpft ist. Die Frage, was Stuttgart tut, um als Hochschulstadt attraktiv zu sein, genießt dort keine Priorität. Der neue Imagefilm der Stadt zeigt Tiere, tanzende und kellnernde Frauen, Weihnachtsmarkt und Wasen sowie Autos, Baustellen, Stäffele und Turner. Hochschulen und Studierende? Fehlanzeige. Dabei sind an den sieben öffentlichen und 15 privaten Hochschulen in Stuttgart etwa 60 000 Studierende eingeschrieben. Eine Willkommenswoche für Erstsemester? Wurde 2012 gestrichen. 2011 wurde