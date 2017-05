Stuttgart (dpa/lsw) - Am Mittwoch noch Wolken und niedrigere Temperaturen, dann Sonne satt und bis zu 30 Grad: Der Sommer steht im Südwesten in den Startlöchern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag soll es ab Donnerstag in ganz Baden-Württemberg blauen Himmel und stetig steigende Temperaturen geben. Am Sonntag könnten dann im Rheintal 30 Grad überschritten werden, sagte eine Meteorologin des DWD am Dienstag. Das Hochdruckgebiet wird sich demnach bis Mitte der kommenden Woche halten. Kleiner Wermutstropfen: Bevor das Wochenend-Wetter an Seen und Grills lockt, wird es noch einmal wolkenreich und kälter. Am Mittwoch rechnet der DWD mit 17 bis maximal 24 Grad.

Anzeige