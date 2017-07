(red) - Aufgrund der Temperaturen von über 30 Grad wird ab heute bis voraussichtlich Montag, 10. Juli (immer von 10 bis 20 Uhr), eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Teilabschnitt der A 81 in nördlicher Fahrtrichtung zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und Boxberg und in südlicher Fahrtrichtung zwischen Osterburken und dem Autobahnkreuz Weinsberg angeordnet. Die Geschwindigkeitsbeschränkung dient dem Schutz der Verkehrsteilnehmer vor dem plötzlichem Aufplatzen älterer Betonbahnen.

Anzeige

Auf dem Streckenabschnitt der A 81 bei Boxberg wurden auf einer Strecke von rund 7 Kilometern im Abstand von 400 Metern jeweils rund 5 Meter breite Entlastungsstreifen aus Asphalt in die vorhandene Betonfahrbahn eingebaut. Diese Asphaltstreifen dienen der Entspannung der Betonfahrbahn, um einem plötzlichen Versagen durch hitzebedingte Druckspannungen vorzubeugen. Zu dem bereits ausgeführten Abschnitt werden ab September von Boxberg Richtung Süden in beiden Fahrtrichtungen weitere Abschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 20 Kilometern entspannt. In den Streckenabschnitten, in die Entlastungsstreifen eingebaut wurden, sind keine hitzebedingten Geschwindigkeitsbeschränkungen mehr erforderlich.