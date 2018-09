Historisches Volksfest am Schlossplatz beginnt

Auf dem Schlossplatz beginnt am Mittwoch das Historische Volksfest – Hirnsupp’ und Most zum Jubiläum

Den Ersten den Tod, den Zweiten die Not, den Dritten das Brot. Was diese Weisheit mit dem Volksfest zu tun hat? Das erfährt man von Mittwoch an beim Historischen Volksfest auf dem Schlossplatz.