StuttgartGermany’s next Topmodel 2018 ist . . .“, sagt Heidi Klum lächelnd in die Kameras. Dann entsteht eine lange Pause, um die Zuschauer auf die Folter zu spannen. Schließlich reißt Klum den Arm von Oluwatoniloba Dreher-Adenuga in die Höhe und schreit euphorisch „Toni“. Damit steht fest: Deutschlands Topmodel kommt aus Stuttgart .

Die Schülerin aus Möhringen kann es nicht fassen. „Das erste, was mir durch den Kopf ging, war ‚Gott, du bist so gut’“, sagt die praktizierende Christin. Dreher-Adenuga leitet seit einigen Jahren den Jugendgottesdienst in der Freikirche „Body of Christ Church“ in Stuttgart. An den Kindern in ihrer Gemeinde sehe sie,