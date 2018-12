Anzeige

Stuttgart-Hedelfingen (pol)Ein Fußgänger hat beim Überqueren der Bundesstraße 10 in unmittelbarer Nähe zur Otto-Hirsch-Brücke am Freitag nach einem Unfall Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Der Mann, dessen Personalien bislang nicht festgestellt werden konnten, wollte offenbar gegen 5.30 Uhr die mehrspurige Bundesstraße zu Fuß überqueren und wurde von dem Wagen eines 44-jährigen Fahrers erfasst. Rettungskräfte kamen vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Auto des 44-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Während der Unfallaufnahme mussten Teile der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart vorübergehend gesperrt werden, wodurch Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr entstanden.