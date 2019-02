StuttgartDie Worte sind deutlich. „Wir wollen eine Diskussion anstoßen, weil es eine dramatische Entwicklung gibt, die man so nicht einfach laufen lassen kann“, sagt Klaus Lang. Der Vorsitzende des Stuttgarter Haus- und Grundbesitzervereins erhebt die Stimme nicht zum ersten Mal in dieser Richtung. Denn auch den Vertretern der privaten Eigentümer in der Stadt ist nicht wohl bei der Entwicklung der vergangenen Jahre: „Der Markt ist dermaßen angespannt, dass man nicht nur keine günstige Wohnung findet, sondern überhaupt keine“, so Lang. Schuld daran sei die Stadtpolitik. „Es ist völlig unzureichend, was da unternommen wird“, kritisiert Lang. Das besonders