(red) - Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend einem 20 Jahre alten Passanten am Charlottenplatz das Handy entrissen. Der 20-Jährige wartete gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad an einem Aufzug der Stadtbahn-Haltestelle Charlottenplatz und tippte auf seinem Handy, als der Unbekannte plötzlich an ihn herantrat und nach dem Handy griff. Als der 20-Jährige sein Handy fester umfasste, entriss es ihm der Unbekannte gewaltsam und flüchtete mit einem Komplizen über eine Rolltreppe nach oben. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint. Zeugen, melden sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefon