StuttgartPressiert’s, passiert’s: Dieser Sinnspruch passt auf das, was einem Handwerker aus Korb (Rems-Murr-Kreis) vergangenes Frühjahr widerfahren ist. Er hatte es eilig – zu eilig – und wurde an der Pischekstraße in Stuttgart geblitzt, mit Tempo 56 statt 50. Dafür ein Bußgeld zu bezahlen, das sah der 73-Jährige ein und bezahlte. Doch dass er für einen Verstoß gegen das Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge mit Euronorm vier und schlechter zur Kasse gebeten werden sollte, das sah er nicht ein. Er ließ es auf ein Verfahren am Stuttgarter Amtsgericht ankommen – und hatte Erfolg: Der Richter stellte das Verfahren ein.

Auslöser: ein Blitzerfoto

Der