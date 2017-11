Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Südwesten ist die Halloween-Nacht weitgehend ruhig verlaufen. Dies ergab eine Umfrage bei den Polizeipräsidien am Mittwoch. Auch Zwischenfälle mit sogenannten «Horror-Clowns» wurden nicht gemeldet. Am Rande einer Halloween-Party in Mannheim brach jedoch am frühen Mittwochmorgen ein Feuer aus. Bei dem Wohnhausbrand wurden elf Menschen verletzt. Sechs mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vor Halloween hatte die Polizei vor verbotenen Streichen gewarnt. Demnach verzeichnen die Beamten in dieser Nacht immer wieder Kriminalität. Dazu zählten zerkratzte Autos, eingeschlagene Scheiben oder in Brand gesetzte Müllcontainer.