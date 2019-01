Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Führende Mitglieder der verbotenen türkisch-nationalistischen Straßengang "Osmanen Germania BC" sind zu mehrjährigen Haft- oder Jugendstrafen verurteilt worden. Der ehemalige Stuttgarter Präsident muss nach dem Urteil des Landgerichts Stuttgart vom Donnerstag sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Der ehemalige sogenannte Vize-Weltpräsident bekam eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Gegen zwei Angeklagte - darunter den früheren "Weltpräsidenten" - wurden Bewährungsstrafen verhängt.

Den sieben Angeklagten im Alter zwischen 20 und 47 Jahren wurden unter anderem gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung und Drogendelikte zur Last gelegt. Von den ursprünglichen Vorwürfen des versuchten Mordes und versuchten Totschlags rückten Anklage und Kammer im Laufe des zehnmonatigen Prozesses ab.

Die rockerähnliche Gang war wegen Gefährdung der Allgemeinheit im Juli 2018 bundesweit verboten worden. Nach Angaben des Gerichts ging es in der Verhandlung aber nicht um die politische Dimension der Osmanen, sondern um Bandenkriminalität und interne Bestrafungsaktionen: etwa um das brutale Vorgehen gegen ein abtrünniges Mitglied in Herrenberg im Jahr 2017. Dem einstigen Chef der Osmanen im hessischen Gießen wurden dabei Zähne ausgeschlagen und er wurde in den Oberschenkel geschossen.

Der Vorsitzende Richter sagte, es handle sich bei den Osmanen nicht um eine durchstrukturierte Organisation, sondern "eher um ein großes Franchise-Unternehmen", in dem jeder mit genügend Geld seinen eigenen Ableger gründen könne.