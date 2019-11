StuttgartEs könnte so praktisch sein: Von daheim aus online checken, ob die gewünschte Hose oder die Schuhe in der richtigen Größe, das Küchenutensil oder Spielzeug für den nächsten Kindergeburtstag im Laden in der Stadt erhältlich ist, und dann in gewohnter Manier auf Shoppingtour gehen – Erfolgserlebnis garantiert, die Ware vielleicht sogar im Laden reserviert. Die Vorzüge des Online-Shoppens mit einem schönen Stadtbummel verbinden – in Stuttgart läuft das noch holprig. Große Ketten wie Media-Markt/Saturn oder Galeria Karstadt Kaufhof haben längst online und offline Shoppen verbunden und zeigen auf ihren Webseiten an, was in den Filialen vorrätig ist.