Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gymnasiallehrer lassen nicht locker: Nachdem sie mit ihrer Forderung nach Wahlfreiheit für das neunjährige Gymnasium (G9) bei Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gescheitert sind, wenden sie sich an den Petitionsausschuss. Der Philologenverband übergab am Montag in Stuttgart mehr als 14 600 Unterschriften an das Landtagsgremium. Der Verband will erreichen, dass weitere G9-Standorte genehmigt werden, wenn Schulen, Schulträger, Schüler und Eltern vor Ort das wünschen. Bislang gibt es den neunjährigen Weg zum Abitur nur in Form eines Schulversuchs an 44 Standorten.

Grün-Schwarz will es bislang dabei belassen. Vor allem die Grünen wollen das achtjährige Gymnasium (G8) verbessern - statt mehr G9-Züge zu erlauben. Sie und die CDU im Landtag betonten, mit 111 zusätzlichen Lehrerstellen im laufenden Schuljahr könnten Lerninhalte in den Kernfächern in Klasse 10 vertieft werden.

Der Vorsitzende des Philologenverbandes, Bernd Saur, sagte: „G8 ist ein gutes Angebot für leistungsstarke Schüler, aber viele Gymnasiasten würden von einem Jahr mehr Zeit profitieren.“ Er verspreche sich bessere Studierfähigkeit und mehr persönliche Reife. Aus Sicht des Verbandes ist G9 der Favorit der Eltern.

Der Petitionsausschuss beschäftigt sich mit Eingaben von Gruppen oder Einzelpersonen, wenn sie sich von Landesbehörden ungerecht behandelt fühlen.