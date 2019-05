StuttgartMit einer Geschwindigkeit von weit mehr als 100 Kilometern pro Stunde soll der Verursacher des tödlichen Unfalls im März an der Rosensteinstraße unterwegs gewesen sein, als er die Kontrolle verlor. Das hat ein Gutachter, der den Unfall im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersuchte, herausgefunden. Der 20-jährige Fahrer schleuderte gegen einen Kleinwagen, in dem eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger starben. Aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun wegen Mordes. Wenn es auch zu einer entsprechenden Anklage käme, wäre das der erste Mordprozess gegen einen Raser in Baden-Württemberg.

Der