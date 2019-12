StuttgartEs gibt Anwohner auf dem Killesberg, die regelmäßig am neuen Eidechsenquartier vorbeikommen, aber Stein und Bein schwören, dort noch nie eine Eidechse gesehen zu haben. In der Tat ist es nicht so einfach, als Besucher eines oder gar mehrere der 3200 Tiere zu erblicken, die von den Stuttgart-21-Baustellen dorthin umgezogen sind. Selbst an sonnigen Sommertagen.

Auch Experten haben bezweifelt, dass solche Umsiedlungen überhaupt von Erfolg gekrönt sein können. Der Bahn freilich ist gar nichts anderes übrig geblieben – geeignete Flächen sind in Stuttgart absolute Mangelware. Also ging es für die Tiere 2017 und 2018 vom Neckartal eine Etage