Gegen Lebensmittelverschwendung: Was im Supermarkt nicht mehr verkauft werden darf, kommt im Café Raupe Immersatt in Stuttgart auf den Tisch. Foto: dpa

Stuttgart (dpa) - Vor der Mülltonne gerettete Lebensmittel kostenlos im Café essen - das soll bald in Stuttgart möglich sein. Über die Crowdfunding-Plattform Startnext sammeln die Initiatoren für das nach eigenen Angaben erste Foodsharing-Café Deutschlands: „Raupe Immersatt“. In dem Café soll gerettetes Essen kostenlos angeboten werden - die Gäste sollen selbst entscheiden, welchen Betrag es ihnen wert ist. Die Macher wollen nach eigenen Angaben „ein größeres Bewusstsein für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln“ schaffen. Bis zum 4. November wird gesammelt. Projekte gegen Lebensmittelverschwendung gibt es bereits andernorts - im Berliner Restaurant „Restlos glücklich“ etwa wird mit Zutaten gekocht, die sonst in der Tonne gelandet wären.