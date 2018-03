Stuttgart (eh) - Die Planie zwischen Schillerplatz und Charlottenplatz heißt künftig „Richard-von-Weizsäcker-Planie“. Damit würdigt die Stadt Stuttgart ihren am 31. Januar des Jahres verstorbenen Ehrenbürger. Die feierliche Namensgebung ist am 15. April nächsten Jahres geplant - am 15. April 1920 war von Weizsäcker als Sohn einer bekannten evangelischen Gelehrten-, Theologen- und Juristenfamilie im Neuen Schloss geboren worden. Nach dem Studium in Jura und Geschichte führten ihn berufliche Stationen in die Wirtschaft. Er gehörte ab 1962 dem Kirchentagspräsidium an und war von 1964 bis 1970 Präsident des Kirchentags. 1969 wurde er in den