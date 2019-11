StuttgartWas jetzt gebaut wird und energetisch nicht hohen Standards genügt, könnte den Klimaschutz lange Zeit erschweren – und den Kampf gegen das Treibhausklima auf der Erde auch. So denken die Grünen und das Linksbündnis. So haben sie nun beantragt, nur noch städtische Gebäude planen zu lassen, die klimaneutral sind. Am Freitag wollen sie darüber im Klimaausschuss abstimmen lassen. Doch in einigen Fraktionen gibt es Bedenken, im Hochbauamt auch.

Man wäre überfordert und würde Zusatzkosten von rund 140 Millionen Euro verursachen, wollte man alle Bauprojekte der Stadt noch auf klimaneutral trimmen, sagt Hochbauamtsleiter Peter Holzer. Insgesamt