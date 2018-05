StuttgartGereiztes Klima zwischen den Stuttgarter Gemeinderatsfraktionen: Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Winter hat am Montag in einem zweiseitigen Papier scharfe Kritik an den Kollegen Alexander Kotz (CDU), Martin Körner (SPD) und Hannes Rockenbauch (SÖS/Linke-plus) geübt. Ohne diese namentlich zu nennen, schrieb Winter: „Stuttgart steht sehr gut da. Die Wirtschaft ist in einem ausgesprochen guten Zustand. Ich verstehe nicht, wie sich nun einige Kollegen derart negativ über die Stadt äußern.“ Verärgert zeigt sich Winter besonders über Kotz: „Jetzt in einen Chor einzufallen, dass sich die Stadt unter Wert verkaufe und dafür allein den OB