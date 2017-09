Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung will im Doppelhaushalt 2018/2019 doch eine halbe Milliarde Euro an Schulden tilgen. Die Haushaltskommission fasste am Dienstag in Stuttgart einen entsprechenden Beschluss, knüpfte diesen aber an die Bedingung, dass die Steuerschätzung im Herbst entsprechend gut für das Land ausfällt. Das bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums in Stuttgart.

Bislang hatte sich die Koalition nur darauf verständigt, im Jahr 2018 mindestens 200 Millionen Euro zurückzuzahlen. Für das Jahr 2019 gab es noch keine gemeinsame Linie. Die CDU-Landtagsfraktion forderte allerdings eine Rückzahlung von insgesamt 500 Millionen Euro in den beiden Jahren. Dem folgte die Haushaltskommission nun. Das Land Baden-Württemberg ist mit rund 47 Milliarden Euro verschuldet.