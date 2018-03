Mercedesz Csampai als Esmeralda und Maximilian Mann als Hauptmann Phoebus singen am 11.12.2017 während eines Pressetermins in der Schlosskirche im Alten Schloss in Stuttgart.

StuttgartRafael Treite und Tim Scholz von ES-TV waren im Backstage-Bereich des Apollo Theaters in Stuttgart und haben sich die Produktion des neuen Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ angeschaut. Am 18. Februar wird das Musical in Stuttgart zum ersten Mal aufgeführt.

Laut David Jakobs, der den Glöckner Quasimodo in Stuttgart spielen wird, sind die Gäste erfahrungsgemäß sehr begeistert. Die Gründe dafür seien nicht nur die tolle Musik, tolle Momente, das Bühnenbild und Lichtdesign, sondern auch eine „ganz zeitlose Message“, die die Leute berührt. Felix Martin, der Schauspieler des Erzdiakons Frollo, sieht bisher keinen Unterschied zwischen Publikum aus dem Norden und aus dem Süden Deutschlands: „Eigentlich kommt’s immer auf’s Stück drauf an und dann reagieren die Leute eben so wie sie reagieren!“. Der Schauspieler ist jetzt gespannt auf die Reaktionen des Stuttgarter Publikums - am Sonntag, den 18. Februar startet das Musical im Apollo Theater.