StuttgartZunächst war unter dem Motto „Gemeinsam Vielfalt leben“ eine kleine Kundgebung geplant, nun rechnen die Veranstalter mit mindestens 1000 Teilnehmern: An diesem Freitag demonstrieren ab 14.30 Uhr auf dem Karlsplatz zahlreiche Initiativen „gegen Rassismus, Sexismus und Homo- und Trans- Feindlichkeit, für Liebe Respekt, Bildung und Gleichberechtigung“. Am Donnerstag wurde bekannt, dass auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) aufs Podium steigen will. Die Veranstaltung „Gemeinsam Vielfalt leben“ war ursprünglich als kleiner Gegenpol zu einer ebenso kleinen Kundgebung der konservativen Organisation „Demo für alle“ gedacht, die am Freitag