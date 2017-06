Von Mathias Kuhn





Die anhaltende Trockenheit, Temperaturen über 30 Grad Celsius und die Aussicht, dass sich bis Freitag wenig an der Wetterlage ändert, zwingt zum Handeln. Sowohl das Stuttgarter als auch das Fellbacher Forstamt schließen die Waldgrillplätze. „Die Waldbrandgefahr ist zu groß“, erklärt Hagen Dilling vom Stuttgarter Garten-, Friedhofs- und Forstamt. „Das Gras ist so trocken. Ein Funke könnte ausreichen, um ein Feuer zu entfachen.“

Die verheerenden Waldbrände in Portugal sind eine Warnung. „Das trocken-heiße Wetter lässt die Gefahr von Waldbränden nach oben schnellen. Trockenes Streu und ausgedörrtes Gras brennen wie Zunder“, warnt Landesforstminister Peter Hauk. Fakten belegen seinen Eindruck. Der Deutsche Wetterdienst ermittle für jeden Landkreis einen Waldbrandgefahren-Index, erklärt Dilling. Er unterteile die Gefahr in sechs Sicherheitsstufen von null bis fünf. „Stuttgart bewegt sich an der Grenze zwischen vier und fünf.“ Weil sich bis Freitag die Hitze halten wird und höchstens lokale Gewitter vorhergesagt werden, steige das Risiko weiter. Die Förster haben sich deswegen für einen unbeliebten, aber notwendigen Schritt entschieden. „Ab sofort sind alle Waldgrillplätze geschlossen“, sagt Dilling. Die Revierleiter sind angewiesen entsprechende Vorkehrungen an den Grillstellen zu treffen, sie abzuschranken und entsprechende Mitteilungen aufzuhängen. Das Nachbarrevier in Fellbach erließ die gleiche Regelung. „Wir werden am heutigen Mittwoch die Grillstelle auf dem Kappelberg mit einem rot-weißen Flatterband sperren und Plakate aufhängen“, sagt Förster Stefan Baranek. Zudem müsse aber auch das Verbot kontrolliert werden. In Stuttgart werden dies laut Dilling der Vollzugsdienst der Stadt und die Polizei übernehmen. „Die Mehrheit der Bürger akzeptiert die Sperrung, aber es gibt immer wieder einige, die sich darüber hinweg setzen wollen“, sagt Dilling.

Dabei würde der Blick in die Umgebung und ein bisschen Naturverstand genügen. Gräser und andere Pflanzen leiden unter der Trockenheit und Hitze. Viele Gräser sind verdorrt und staubtrocken. „Ein Funke und ein laues Lüftchen reichen, um das dürre Gras zu entzünden und das Feuer weiter zu tragen“, warnt Dilling. Sein Appell richtet sich auch an Raucher. Zwischen 1. März und 31. Oktober besteht ein grundsätzliches Rauchverbot. Auch Gartenbesitzer sollten beim Grillen Sorgfalt walten lassen. Das Verbrennen von Grüngut ist zudem verboten, nicht nur weil es immer wieder zu Flächenbränden führt. Die Blicke der Förster richten sich aber auch in die Wipfel. „Einige Bäume reagieren auf Trockenheit, indem sie Äste abwerfen. Wir müssen dann schauen, dass wir die Sicherheit auf den Waldwegen gewährleisten“, sagt Baranek.

Auch die Früchte der Landwirte haben Hitzestress. „Zuerst der Frost und jetzt noch die Sonne. Viele Erdbeeren müssen vor einem Sonnenbrand geschützt werden“, sagt Obstbauberater Andreas Siegele. Wegen der Sonneneinstrahlung würden viele Erwerbsobstbauern ein Netz über ihre Stachel- und Johannisbeerkulturen spannen. Heinz Munder aus Rotenberg vom Obstbauring Stuttgart hat diese Option in seinen Stückchen an der Egelseer Heide nicht. „Wir ernten die reifen Stachelbeeren und frühen Träuble-Sorten am Morgen und hoffen, dass die noch nicht reifen Früchte nicht in der Sonne und Hitze verkochen“, sagt er.