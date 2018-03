Stuttgart (kas) - Rund 400 Mietfahrräder, darunter 100 Pedelecs, der Bahn-Tochter DB Rent stehen in Stuttgart an 45 Leihstationen. Nun sollen die ersten 30 Minuten mit Call-a-Bike-Fahrrädern ab dem 1. Juni nicht mehr kostenfrei sein, vermeldete DB Rent vergangene Woche an die Kunden.

Bei den Kunden und auch im Rathaus war die Aufregung groß. Schließlich ist die Stadt Stuttgart Vertragspartner mit der deutschen Bahn und hatte offensichtlich von diesem Schritt nichts gewusst. Klar ist: Die Bahn-Tochter steht derzeit am Ende der Verhandlungen für einen neuen Vertrag mit der Stadt. In diesen neuen Verträgen, die fast abgewickelt seien,