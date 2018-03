Bad Cannstatt (ede) - Festwirte und Brauereien zeigen sich in jedem Jahr einfallsreich, wenn es darum geht, Wasenbesuchern etwas Besonderes zu bieten. Es gibt Bierkrug-Graffitis, spezielle Kinderbücher, Riesenfiguren, Galerien, überbaute Balkone oder spezielle Programmpunkte.

Stuttgarter Hofbräu und die Festwirte Karl und Daniela Maier haben sich zum 80-jährigen Jubiläum des Göckelesmaier-Zeltes etwas einfallen lassen. In der Hall of Fame unter der König-Karls-Brücke stimmen sechs an Säulen gesprühte Bierkrüge auf den Wasenbesuch ein. Auf den Krügen sind die Logos von Göckelesmaier und Hofbräu zu sehen. „Es war