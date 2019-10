StuttgartDie Begrüßung ist furchteinflößend: Das Skelett eines riesigen Haimauls am Eingang der Säulenhalle zeigt dem Besucher sofort, was ihn im Naturkundemuseum erwartet. „Riesig im Meer“ heißt die Ausstellung im Stuttgarter Schloss Rosenstein, die bis Mitte Juni 2020 beeindruckende Einblicke in die Ozeane dieser Welt bietet. Mit eingeschlossen ist der Gruselfaktor – schließlich war der Urzeithai Megalodon der absolute Topräuber der damaligen Weltmeere. Und der Weiße Hai darf ebenfalls nicht fehlen. Doch ehrfürchtiges Staunen ist auch angesichts der riesigen, heute noch lebenden Kreaturen garantiert, die der Ausstellung ihren Namen geben: vom