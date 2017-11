Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizeigewerkschaften wollen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) schnell Auskunft über die geplanten zusätzlichen Ausbildungskapazitäten für den Nachwuchs. Die Politik habe die Entscheidung getroffen, mehr Personal einzustellen, aber bislang nicht die entsprechenden Ramenbedingungen geschaffen, sagte Ralf Kusterer, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). «Wir brauchen dringend eine Entscheidung», sagte Hans-Jürgen Kirstein, Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Konkret fordern beide, rasch den Standort für eine neue Polizeischule festzulegen. Das Innenministerium wollte sich nicht zum Stand der Planungen äußern.

Als Standorte für eine neue Polizeischule waren Mengen, Bad Saulgau und Sigmaringen (alle Landkreis Sigmaringen) sowie Meßstetten (Zollernalbkreis) im Gespräch. Vertreter aller Kommunen wurden beim Innenministerium in Stuttgart vorstellig, um für ihren Ort zu werben. Meßstetten ist nach dpa-Informationen derzeit der bevorzugte Standort. In Herrenberg (Kreis Böblingen) wird auf jeden Fall eine weitere Ausbildungseinrichtung geschaffen. Sie wird womöglich erst 2019 in Betrieb gehen - statt wie bislang geplant im Herbst 2018. Hintergrund seien Verzögerungen bei den Umbauarbeiten, hieß es im Umfeld der Sicherheitsbehörden.