EchterdingenNur diesen einen Buggy will der Flughafenmitarbeiter noch in den Laderaum des Flugzeugs werfen. Das Unheil braut sich schon über ihm zusammen. Der 35-jährige steht draußen auf dem Vorfeld an einer zweimotorigen Turboprop-Maschine des Typs De Havilland Dash der Fluggesellschaft Eurowings, als es plötzlich knallt. Ein Blitz mit einer Stromstärke von 14 000 Ampere schlägt auf dem Vorfeld ein. Die Kraft eines Elektroschmelzofens. Der Mann spürt einen Schlag an den Beinen, ein Stromstoß.

Der Blitz-Unfall auf dem Vorfeld des Stuttgarter Flughafens am 7. Juni wird Konsequenzen haben: Die Flughafen-GmbH will nun früher als bisher