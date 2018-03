Stuttgart - „Eier, wir brauchen Eier!“ Oliver Kahns Antwort auf die Frage eines Reporters, was dem FC Bayern München im Jahr 2003 bei der 0:2-Auswärtsniederlage auf Schalke gefehlt habe, ist nur einer von vielen Sprüchen des Torwart-Titanen, die Fußballfans noch lange in Erinnerung bleiben werden. Ob auch Heidi Käser jenes Zitat im Kopf hatte, als ihr die Idee für eine ihrer ausgefallenen Kreationen kam? Im Handarbeitsladen der 54-Jährigen in Birkach zumindest stehen sich im Schaufenster auf einem Kunstrasenfeld 22 kickende Eierbechermännchen gegenüber. Im Gesicht tragen sie einen