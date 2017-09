Anzeige

Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Ein kurzfristig gestrichener Flug hat den Terminkalender von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Bundestagswahl durcheinandergebracht. Eigentlich wollte der Regierungschef am Sonntag in Berlin an verschiedenen Fernsehrunden von ARD, ZDF und SWR zur Wahl teilnehmen. Wie ein Regierungssprecher in Stuttgart sagte, wurde aber der geplante Flug von Air Berlin am Sonntagmorgen in die Hauptstadt gestrichen. Eine nächste Maschine sei ausgebucht gewesen. Kretschmann blieb somit in Stuttgart. Er solle nun von dort aus in die Fernsehrunden zugeschaltet werden, hieß es.