Stuttgart (dpa/lsw) In der Stuttgarter Staatsgalerie wird ab Donnerstag das während einer Kunstauktion geschredderte Bild «Girl with Balloon» des Street-Art-Künstlers Banksy zu sehen sein. Das Werk - es heißt seit seiner spektakulären Selbstzerstörung «Love is in the Bin» («Die Liebe ist im Eimer») - war vergangenen Herbst durch eine in den Rahmen eingebaute Schredder-Konstruktion in Streifen geschnitten worden. Da hatte eine europäische Sammlerin es gerade für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro ersteigert.

Der Künstler, dessen wahre Identität unbekannt ist, wollte die Aktion als Kritik am Kunstmarkt verstanden wissen. Nach eigenen Angaben hatte