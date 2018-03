Stuttgart (jps) - Um die Zwangsräumung seiner Wohnung zu verhindern, hat ein 42-Jähriger gestern in Weilimdorf zu drastischen Maßnahmen gegriffen: Vor dem Eintreffen des Gerichtsvollziehers setzte der Mann in den frühen Morgenstunden seine Wohnung in Brand und flüchtete mit seinem Auto vor der Polizei.

Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommt niemand gerne. Doch die wenigsten greifen deshalb gleich zu solch drastischen Gegenmaßnahmen wie der 42-jährige Mann, der gestern in den frühen Morgenstunden seine Wohnung anzündete, ehe es zum angekündigten Räumungstermin an der Tür klingelte. Um 5.49 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle in