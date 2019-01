WeilimdorfUzbee Mohideen, seine Frau und ihre beiden Kinder müssen ihre Wohnung nicht räumen. Das besagt ein aktuelles Urteil des Amtsgerichts Bad Cannstatt. „Die Räumungsklage wurde abgewiesen, und der Eigentümer muss sogar Schäden am Haus beseitigen“, kommentiert Rüdiger Knabbe, der Anwalt der Familie, die Entscheidung des Gerichts. Der Eigentümer, die Firma Hermann Wohnbau mit Sitz in Kornwestheim, hatte darauf geklagt, dass die Familie, die bereits seit nunmehr 17 Jahren in dem Haus am Stadtrand von Weilimdorf wohnt, ausziehen sollte. Die Begründung: Man sei „an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung gehindert“. So steht es in