StuttgartDer ältere Herr schaut auf, steigt aus dem Auto und kommt über die Straße. „Sind Sie von der Vonovia?“, spricht er den Unbekannten an, der mit Unterlagen in der Hand vor dem Haus in der Augsburger Straße steht. Nein, Pech gehabt – der Besucher hat nichts mit dem Großvermieter zu tun, dem hier die Wohnblocks gehören. Und doch sprudelt es aus dem Anwohner heraus. „Wissen Sie, wir haben hier einen Krach und Dreck, das kann man sich nicht vorstellen.“ In seiner Wohnung seien die Fenster nur zum Teil getauscht worden. Und den Balkon habe er schon im Frühsommer freiräumen müssen – doch passiert sei bis heute nichts. „Mehrere Leute haben der Vonovia