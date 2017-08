Stuttgart (dpa/lsw) - Der Gemeindetag fordert eine Ausweitung sogenannter Sicherheitspartnerschaften mit der Polizei auf ganz Baden-Württemberg. „Ich will, dass Sicherheitspartnerschaften im ganzen Land ausgerollt werden“, sagte Verbandspräsident Roger Kehle der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Wir brauchen wesentlich mehr Polizei in der Fläche.“ Dies bedeute nicht unbedingt, dass man Personal brauche. „Aber wir müssen die Polizisten weg von den Schreibtischen kriegen.“ Es gehe vor allem auch darum, dass Polizei und Kommunen eng zusammenarbeiteten. „Das Rathaus muss wissen, was die Polizei tut. Wir müssen die Dinge aufeinander abstimmen.“

Ein Vorbild einer Sicherheitspartnerschaft ist Freiburg. Dort haben das Land und die Stadt eine Kooperationsvereinbarung geschlossen - mit Erfolg. Wie Stadt, Innenministerium und Polizei kürzlich mitteilten, gingen die Gewaltdelikte im Stadtkreis zurück.

