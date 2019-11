StuttgartDie Frage, ob 2020 die VVS-Fahrpreise erhöht werden, beschäftigt an diesem Mittwoch gleich zwei Gremien: den Verwaltungsausschuss des Gemeinderats und den Verkehrsausschuss der Regionalversammlung. In der Diskussion ist einerseits eine Nullrunde wie von Verkehrs­minister Winfried Hermann und Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) favorisiert, andererseits eine Erhöhung um durchschnittlich 1,9 Prozent zum 1. April 2020, was aus finanziellen Gründen von den Landräten in Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Waiblingen bevorzugt wird. Wichtig: Nur wenn sich alle einig sind, kann es eine Nullrunde geben.

Dafür setzt sich Kuhn, der als