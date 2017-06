Stuttgart (pol) - Unbekannte sind am Sonntag in eine Gaststätte an der Neckarstraße eingedrungen, haben drei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld mitgenommen. Der oder die Täter lösten in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 08.30 Uhr zunächst einen Bewegungsmelder von der Hauswand, drangen dann in das Treppenhaus ein und brachen dort die Zugangstüre zum Gastraum auf. Im Anschluss wurden drei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt, allerdings sind die Automaten erst am Vortag geleert worden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht Zeugen. Diese